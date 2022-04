Lettre à ces « Blancs » qui me veulent du bien

Ces temps-ci, ces «Blancs» dont la conscience s’éveille par rapport aux injustices subies par les « minorités » sont de plus en plus nombreux. Forts de leurs soi-disant privilèges, ils sont prêts à nous ouvrir ces portes qui, selon eux, nous sont fermées pour cause de couleur de peau. Pour certains, c’est même devenu un devoir d’être à notre service. En toute humilité de personne à la peau foncée, j’aimerais dire à tous ces gens animés de bons sentiments : je n’ai pas besoin de votre sollicitude.

Récemment, sur un réseau social, une spécialiste de la marque a publié un message où elle dit avoir constaté lors d’un événement qu’un panel d’entrepreneurs était entièrement blanc. Elle a donc exhorté sa communauté à faire un examen de conscience et à se retrousser les manches : « Nous, en tant que blancs, surtout si on est en position de leadership (et être entrepreneur, ça implique du leadership), c’est un peu à nous à faire les gestes, créer les espaces qui font sentir safe. »

Selon elle, sa couleur de peau lui confère de facto une responsabilité envers moi et mes pairs, peu importe sa propre condition par rapport à celle des pauvres âmes envers lesquelles elle se sent redevable. Combien de fois avons-nous entendu ce genre de discours au cours des dernières années? Pour elle et d’autres, être « blanc » est amplement suffisant pour détenir le pouvoir de faire une différence dans la vie des gens. Oui, parce qu’ils ne font pas face à des obstacles en raison de leur blancheur, ils ont systématiquement tout ce qu’il faut pour nous venir en aide.

Je vois les choses ainsi : quand on me dit qu’on doit me faire une place, j’entends que je ne peux pas prendre ma place par moi-même dans ma société. Quand on me dit qu’être « blanc » est un privilège, j’entends qu’être « noir » est synonyme d’être défavorisé. Quand on me dit que j’ai besoin d’un espace sécuritaire pour moi et mes semblables, j’entends que je suis une personne fragile qu’on doit protéger. En somme, j’entends que quelle que soit ma situation – financière, familiale, professionnelle, etc. – je n’ai pas l’autonomie qu’il me faut pour prendre mon destin en main.

À gauche toute!

Il y a quelques mois, une connaissance, ardente militante de gauche, m’a déclaré : « Mon but, c’est d’aider les personnes comme toi. » Ma réponse a fusé, oui, fusé : « Justement, ce que je te dis, c’est que je n’ai pas besoin de toi. » Du seul fait que ma peau soit de couleur ébène, elle en a déduit que j’avais des difficultés auxquelles elle pouvait remédier. Elle ne sait pourtant rien de ma vie ou des défis auxquels je fais face. Comme cette spécialiste de la marque, elle se voit tout simplement comme une « sauveuse ».

Ce qui me désole avec tous ces bien-pensants, c’est qu’ils ne se rendent même pas compte de leur condescendance et de leur mépris. Pour eux, nous, êtres démunis, avons besoin de leur soutien pour avancer. À les entendre, nous serions même incapables d’être responsables de nous-mêmes. Et ce qui me désole encore plus, c’est que des « minorités » applaudissent ces apôtres de la vertu. En ce qui me concerne, je ne puis accepter d’être constamment perçue comme un être sans ressources.

Je ne tiens pas ces « Blancs » tout à fait responsables de cette vision qu’ils ont de moi et mes pairs, parce que nombreux sont ces leaders autoproclamés issus de « minorités » qui ont pris d’assaut les médias au cours des dernières années pour propager leur discours victimaire. Ceci explique donc en partie cela. Pourtant, je vous rassure : la couleur de ma peau n’a pas été un obstacle pour moi dans ce Québec si ouvert. Par contre, si vous voulez parler des réalités auxquelles j’ai été confrontée à titre de mère monoparentale, tirez-vous une bûche.

Qui sont mes alliés?

Mes alliés dans cette lutte contre toute injustice sont ceux qui considèrent déjà que nous sommes tous égaux. Ils n’ont pas attendu un courant idéologique à la mode pour se magasiner une bonne conscience. Ils ont compris depuis bien longtemps que rien ne nous différencie les uns des autres. Ils ne se définissent pas comme des « Blancs », un terme qui ne veut absolument rien dire. Ils savent que c’est leur culture qui les définit avant tout. Et ces personnes sont beaucoup plus nombreuses dans mon entourage que celles qui sortent leur « carte privilège ».

Je constate jour après jour que la division gagne du terrain dans notre société notamment à cause de ces obsédés de la race. Car il faut le constater : ces questions servent surtout à nous opposer les uns aux autres. Ainsi, je refuse d’être instrumentalisée par ces bien-pensants qui croient bien faire – et il convient de souligner ici qu’aucun d’eux, aussi bienveillants soient-ils, n’est prêt à céder sa place aux pauvres âmes comme la mienne. Que tous ces « Blancs » le sachent : je ne suis pas une cause à défendre.

5 avril 2022