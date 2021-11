« Noire» et à contre-courant

Ces derniers mois, j’ai pris position à plusieurs reprises dans les médias pour exprimer mon attachement profond à ma patrie, le Québec. Fille de deux immigrants haïtiens, j’ai grandi dans un enclos culturel à Montréal. Cette réalité n’est pas sans conséquences pour le vivre-ensemble. Au fil des années, j’ai été conditionnée à penser comme les gens qui composaient ma communauté, à penser comme une « Noire ». À l’âge adulte, j’ai compris que j’avais un choix à faire : continuer à évoluer au sein de cette communauté ou m’en distancer. J’ai choisi la seconde option.

Bien que je sois née dans notre grande métropole, j’ai grandi avec l’idée que le « Blanc » et moi étions fondamentalement différents. J’ai même longtemps pensé que je devais faire preuve de fraternité raciale pour être du bon côté de l’histoire.

J’ai aussi longtemps cru que la couleur de ma peau me liait de facto à tous ceux qui ont le même teint que moi. J’ai compris que je me trompais sur toute la ligne en faisant mon entrée au cégep, à 18 ans.

L’expérience de la cafétéria

À cette époque-là, je provenais d’une école secondaire et d’un quartier à forte concentration multiethnique. Dès le premier jour dans mon nouvel établissement scolaire du quartier Rosemont, j’ai ressenti un inconfort : autour de moi, les étudiants étaient majoritairement « blancs ».

Comme je n’étais pas habituée à cette situation, j’ai cherché des yeux des personnes foncées comme moi pour me sentir en terrain connu. J’ai été déstabilisée de n’en voir que très peu.

À l’heure du dîner, toujours en perte de repères, je suis tombée sur une « table pour Noirs » dans la cafétéria. Les miens étaient donc là, rassemblés autour de deux ou trois tables collées ensemble. Presque tous les autres étudiants dans la pièce étaient « blancs ».

Au primaire et au secondaire, les personnes issues de ma communauté culturelle se tenaient généralement entre elles, à l’image de nos parents qui ne fréquentaient que des gens de leur communauté.

Mais à l’entrée de cette cafétéria, sans que je ne puisse l’expliquer, mon instinct me disait que cette situation était loin d’être normale. Je suis donc restée plantée là, envahie de mille questions.

Je savais intérieurement que la bonne chose à faire était de ne pas me joindre à ce groupe. Mais comme j’avais grandi au sein de ce même groupe sans que ça ne me cause le moindre inconfort, je ne savais pas comment analyser ce nouveau sentiment.

J’ai donc tourné les talons et je suis rentrée chez moi. Une question en particulier me taraudait : pourquoi avais-je ressenti un tel malaise d’être entourée principalement de « Blancs »? C’est à partir de ce moment précis que j’ai été happée par une crise identitaire qui allait durer des années.

Mais qui suis-je ?

Dès lors, j’ai commencé à chercher des réponses à cette question existentielle. Je voulais comprendre d’où venait cette méfiance de l’autre qui semblait toute naturelle pour moi et pour la majorité des gens qui m’entouraient.

J’avais souvent entendu dans ma jeune vie que l’homme « blanc » était un raciste duquel je devais rester loin. Particulièrement parce qu’il avait maltraité mes ancêtres pendant des siècles. J’ai donc commencé à m’intéresser à l’histoire des Noirs.

Malheureusement, dans mon entourage, il n’y avait personne pour m’aider à trouver des réponses à mes questions. J’étais totalement seule dans cette quête, limitée par ces discours homogènes qui avaient ponctué mon parcours de vie.

D’ailleurs, en grandissant, j’ai tellement été conditionnée à penser que j’étais différente du « Blanc » que quand j’ai eu une meilleure amie caucasienne au début du secondaire, j’expliquais la chose en disant que c’était parce qu’elle était comme une « Noire ».

Comme on avait des intérêts en commun, le plus marquant étant notre passion pour la lecture, je me disais que Julie n’était pas une vraie « Blanche » puisqu’on m’avait toujours dit que je n’avais rien en commun avec les « Blancs ».

Ce n’est qu’une fois adulte que j’ai compris que cette jeune fille était mon amie tout simplement parce qu’on se ressemblait. Ça n’avait absolument rien à voir avec la couleur de la peau.

Vers 22 ans, j’ai intégré l’Université de Montréal, notamment pour étudier en journalisme. C’est à partir de là que j’ai commencé à trouver des réponses à mes questions.

J’y ai appris au fil du temps à raisonner, à développer un esprit critique et à m’informer. C’est aussi à cette période que j’ai fait des rencontres déterminantes qui ont stimulé ma curiosité intellectuelle.

Se détacher de sa communauté

Ainsi, entre mes recherches sur l’histoire des Noirs, mon parcours universitaire et mon expérience de la vie quotidienne au Québec, j’en suis arrivée à comprendre que je ne voulais pas porter en moi ce ressentiment envers les « Blancs » qu’on m’avait transmis.

Je refusais par exemple de vivre en m’offusquant chaque fois qu’on me questionnait sur mes origines. S’il est vrai que cette question m’a longtemps irritée parce que je suis née ici, j’ai compris qu’on me la posait simplement pour en savoir plus sur moi.

Je n’en pouvais plus non plus d’entendre les discours de quelques-uns de mes amis qui voyaient encore et toujours le peuple dominant comme des racistes qui ne les accepteraient jamais à cause de leur couleur.

Pour me soustraire de toutes ces idées qui me pourrissaient la vie, j’ai pris la décision de me détacher de ma communauté pour tracer mon propre chemin. Je ne voulais plus me voir comme une « Noire » ni voir mes compatriotes comme des « Blancs ».

Parfois, quand je jette un regard sur mon passé, je suis fâchée d’avoir été conditionnée par mon entourage à penser que j’appartiens à un groupe racial et que la couleur de ma peau me place dans une catégorie particulière.

Ce conditionnement s’est opéré à l’aide de petites phrases assassines comme : « Tu devras travailler plus que le Blanc pour réussir » ou « À leurs yeux, tu seras toujours une Noire ».

Ce sont des propos que j’ai entendus toute ma vie, et que j’entends encore aujourd’hui. J’en ai développé une aversion pour les mots « Noir » et « Blanc », qui ne veulent rien dire pour moi. Car nous sommes tous davantage le fruit d’une culture que d’une couleur de peau.

Voir au-delà du « Noir » et du « Blanc »

Les personnes proches de moi le savent : je ne les écouterai pas si elles abordent un sujet en disant « les Blancs ». Maintenant, quand je constate que de nombreux militants s’activent pour ramener le concept de la race à l’avant-plan, je m’insurge !

Et ce, même si plusieurs personnes issues de « ma communauté » m’insultent fréquemment sur les réseaux sociaux, me traitant allègrement de « négresse », d’« Oncle Tom » ou de « coon ».

C’est connu, en tant que « Noir », il faut penser comme un « Noir » pour ne pas être considéré comme un traître de la pire espèce. Ma fille de 19 ans est elle aussi témoin de cette réalité aujourd’hui. Elle doit souvent se censurer de peur d’offenser ses amis.

Je persiste donc et signe : 1) le Québec est l’endroit le plus égalitaire qui soit, notamment parce que tous les citoyens sont protégés par la même Charte des droits et libertés 2) la couleur de ma peau n’est pas au centre des expériences que j’ai vécues 3) je n’appartiens à aucun groupe racial.

Comme l’a déjà écrit l'auteur afro-américain Shelby Steele dans le Wall Street Journal (traduction libre) : « Aujourd'hui, nous sommes libres de construire une vie qui ne sera pas entravée par la persécution raciale. »

Comme j’abonde dans le même sens, je vois ces luttes à caractère racial comme des outils qui sont ancrés dans un passé révolu. Des défis subsistent, certes, mais je ne crois pas que c’est en divisant notre monde entre les « Noirs » et les « Blancs » que nous parviendrons à changer les choses de façon durable.

Ainsi, j’ai une grande aspiration : être une citoyenne ordinaire. En vérité, je ne crois pas avoir de plus grande ambition que celle-là.

-30-

17 novembre 2021