Lettre ouverte adressée à M. Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation du Québec. L’OMS ne recommande pas le port du masque dans les cours de gym

Mon fils âgé de 7 ans est obligé maintenant de porter un masque pendant les cours de gym. Non seulement je trouve que cela est horrible pour la santé psychologique de mon enfant, mais c’est rendu comme un abus physique. La question que je vous pose: sur quoi vous avez basé votre suggestion d’aller aussi loin que ça, même si l’Organisation Mondiale de la Santé indique que c’est dangereux. Voici le lien pointant sur le site de l'OMS où il est écrit :

Il ne faut PAS porter de masque quand on fait de l’exercice.

Par Andrei Fimine

M. Jean-François Roberge

Ministre de l’Éducation du Québec

Assemblée nationale, Québec, Qc

Bonjour M. Roberge,

Tel que vous pouvez voir dans le message ci-dessous plus bas adressé à Dr. Arruda et au Dre. Drouin, Je ne pouvais obtenir aucune information pour le raisonnement à l’appui des recommandations non seulement des masques dans les écoles, mais spécialement dans les cours de Gym.

Je vous invite aussi à lire le message ci-dessous et voir les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Je comprends très bien que vous suivez les recommandations de Santé publique, mais vous pouvez quand même poser la question du raisonnement au sujet des masques dans les cours de gym.

Pourquoi ne pas permettre que le cours de gym soit optionnel pour ne pas forcer les jeunes à faire des exercices cardio en portant un masque? Cela au moins limiterait votre responsabilité dans l’éventualité où des jeunes souffriraient de graves problèmes de santé.

Voici le message adressé aux Dr. Arruda et au Dre Drouin,

Bonjour Dr Arruda, Dre. Drouin,

Je suis allé hier à l’Institut national de santé publique ainsi qu’au nouveau bureau de santé publique à l’hôpital Notre Dame pour avoir plus d’informations sur les mesures sanitaires sur place pour les enfants de primaire. À la direction de santé publique, on m'a dit que les études ont été effectuées par l'institut National de santé publique. À l'Institut National de Santé Publique, j'ai eu la réponse que la Direction de santé publique n'a pas commandé un étude à propos des masques dans les écoles. La Direction de santé publique m'a référé directement à vous, parce que personne ne semble avoir la réponse à une question simple.

Il ne faut PAS porter de masque quand on fait de l’exercice.

Il ne faut PAS porter de masque quand on fait de l’exercice car les masques peuvent réduire l’aisance respiratoire.

La transpiration peut entraîner une humidification plus rapide du masque, rendant la respiration plus difficile et favorisant la croissance des micro-organismes.

Pendant l’exercice, la principale mesure de prévention consiste à garder une distance physique d’au moins un mètre avec les autres.

Lien : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

https://www.youtube.com/watch?v=1_AxGswGnno

Voici le lien de NY daily news qui montre que deux garçons sont morts après avoir suivi des cours de gym en portant un masque:

https://www.nydailynews.com/coronavirus/ny-coronavirus-two-chinese-boys-die-face-masks-gym-class-20200507-ruyinz7czjbqde3tprx647q3dm-story.html

Merci de me clarifier la situation et de m'indiquer où est-ce que je peux trouver les documents qui peuvent servir comme base de votre recommandation.

Andrei Fimine

5 octobre 2021