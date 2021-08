Aide internationale. Le Québec offre à ses communautés culturelles une occasion en or d’aider leur pays d’origine

Pour faire face à la pandémie mondiale causée par la COVID-19, le Québec s'était préparé à un scénario où le virus atteindrait 35% de sa population. Fort heureusement, le pire ne s’est pas produit; et le Québec s’est trouvé en 2021 avec un surplus imposant de matériel médical d’une valeur approximative de 15 millions de dollars.

Des millions d'équipements de protection individuelle (EPI) achetés en trop risquaient donc d'être périmés sans être utilisés. Pour éviter le gaspillage de ces achats précieux, le Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) du Québec a décidé de mettre une partie de ce surplus à la disposition de Collaboration Santé Internationale[1] (CSI) un organisme québécois à but non lucratif dont la mission est d’aider à l’amélioration des services de soins médicaux dans des pays en développement. Cela se fait notamment par l’octroi aux établissements de santé, des équipements, des fournitures médicales et des médicaments.

Depuis le début de l’année 2021, CSI a envoyé plusieurs conteneurs d’équipements de protection individuelle à plusieurs pays, sévèrement frappés par la pandémie. La Tunisie, le Liban et le Gabon ont déjà reçu au moins un conteneur de ces équipements. D’autres conteneurs seront incessamment envoyés à l’Algérie et à Haïti (frappé récemment par un séisme catastrophique tuant environ 2000 personnes et blessant plus de 10,000).

En recevant ces équipements ((lits d’hôpitaux, électrocardiographes, appareils d’échographie, incubateurs, respirateurs médicaux pour enfants, masques et équipements de protection, etc.), les hôpitaux des pays bénéficiaires étaient en mesure d’augmenter significativement leur capacité d’accueil, de diagnostics et de soins. Une aide matérielle d’autant plus précieuse que le personnel médical de ces pays vit, comme leurs patients, un état de stress important depuis le début de la pandémie.

La valeur des équipements chargés dans chaque conteneur varie de 150,000$ à 300,000$. Pendant que les équipements sont offerts gratuitement par le MSSS, le financement de CSI, qui s’occupe de l’entreposage, la manutention et l’expédition de ces équipements vers les pays bénéficiaires, se fait par des dons privés. Selon le pays de destination, ces frais varient de 12,000$ à 18,000$, soit 10% au plus de la valeur des équipements envoyés.

La diaspora tunisienne, particulièrement active

La diaspora tunisienne au Canada était particulièrement active pour faire bénéficier leur pays de naissance du surplus d’équipements médicaux disponible chez CSI. Il est utile ici de préciser que la Tunisie connaît l’un des pires taux de mortalité au monde. Plus de 20 000 personnes sont décédées dans ce pays, qui compte 12 millions d’habitants, et les hôpitaux sont dépourvus des moyens nécessaires pour y faire face. Des initiatives citoyennes ont permis de collecter des fonds totalisant (à date) environ 40,000 $, ce qui a permis de financer les frais d’entreposage et d’expédition de trois conteneurs d’une valeur approximative de 700,000$. Deux conteneurs sont déjà arrivés en Tunisie il y a quelques jours; et un troisième sera envoyé le 23 août 2021. Il faut enfin rappeler que les dons faits à CSI sont déductibles d’impôt. Cela réduit évidemment le poids de la charge financière assumée par les communautés désireuses d’aider leur pays d’origine.

Une fois de plus, le Québec se distingue par son progressisme en offrant à ses communautés allophones une occasion en or d’aider leur pays d’origine. Le gouvernement fédéral canadien peut s’inspirer de cette façon de faire, qui engage la participation citoyenne, pour offrir son surplus de vaccins aux pays en développement dont le taux de vaccination est à peine de 10%.

-----------------------