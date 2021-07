Sa Majesté la reine Elizabeth II du Canada approuve la nomination de Mary Simon comme prochaine gouverneure générale du Canada

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd’hui que, sur sa recommandation, Sa Majesté la reine Elizabeth II du Canada a approuvé la nomination de Mary Simon comme prochaine gouverneure générale du Canada.

Dans ses fonctions de gouverneure générale, Mme Simon sera la représentante de Sa Majesté la Reine au Canada. Elle sera la 30e gouverneure générale du Canada depuis la Confédération et la 13e gouverneure générale nommée par Sa Majesté au cours de ses 69 ans de règne.

Au cours de sa carrière exceptionnelle, Mme Simon a défendu sans relâche les droits et la culture des Inuits ainsi que les droits de tous les peuples autochtones. Pendant quatre décennies, elle a occupé divers postes de direction. Elle a notamment été présidente de la Société Makivik, où elle a aidé à protéger et à promouvoir les droits des Inuits par la mise en œuvre de la Convention de la baie James et du Nord québécois. Elle a également exercé deux mandats à titre de présidente de la Conférence circumpolaire inuite, aujourd’hui appelée le Conseil circumpolaire inuit, et de l’Inuit Tapiriit Kanatami.

Première ambassadrice canadienne aux Affaires circumpolaires, Mme Simon a joué un rôle de premier plan dans le resserrement des liens entre les peuples des régions de l’Arctique à l’échelle nationale et internationale, notamment grâce à la création du Conseil de l’Arctique. Elle a également mis sur pied la Fondation des enfants et des jeunes de l’Arctique et elle a occupé les fonctions d’ambassadrice du Canada au Danemark.

Le processus de sélection a été éclairé par les conseils du Groupe consultatif pour la sélection du prochain gouverneur général. Le Groupe avait pour mandat d’évaluer les candidatures reçues et de soumettre au premier ministre une liste restreinte de Canadiens exceptionnels afin de pourvoir le poste.

Citation

« Je suis très heureux d’annoncer que Sa Majesté la Reine a gracieusement approuvé la nomination de Mary Simon comme prochaine gouverneure générale du Canada. Mme Simon a consacré sa vie à l’avancement des droits sociaux, économiques et de la personne des Inuits et des peuples autochtones du Canada. Je suis convaincu qu’elle servira les Canadiens et promouvra nos valeurs communes avec dévouement et intégrité. Grâce à cette nomination, nous nous assurons que le Canada est représenté par une personne qui incarne ce que notre pays a de mieux à offrir. Je me joins également aux Canadiens pour remercier Son Excellence le très honorable Richard Wagner, qui a agi à titre d’administrateur du gouvernement du Canada au cours des derniers mois. » - Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

En tant que monarchie constitutionnelle formée d’un Parlement comprenant le souverain, le Sénat et la Chambre des communes, le Canada est doté d’une des formes de gouvernement les plus stables et durables au monde. Le gouverneur général joue un rôle en constante évolution qui a été créé avant la Confédération. Il agit au nom du souverain, qui est le chef d’État du Canada.

Entre autres responsabilités, le gouverneur général s’acquitte d’obligations constitutionnelles, occupe la fonction de commandant en chef, représente le Canada au pays et à l’étranger, encourage l’excellence et travaille à rapprocher les Canadiens.

6 juillet 2021