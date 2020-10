Attaque terroriste à Nice. Mais qui sont les véritables blasphémateurs ?

Aujourd'hui, une brute a sauvagement assassiné trois fidèles à Nice qui adorent Dieu et son Prophète Jésus.

Aujourd’hui, le monde musulman célèbre la naissance de son Prophète décrit par le Coran par ce verset:

"Et Nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour les mondes. » Coran. S21-V107.

Aujourd’hui, le monde musulman fête la naissance de son Messager dont le Clément lui a confié la noble mission suivante:

"Par la sagesse et la bonne exhortation, invite (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de Son sentier et c'est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés." Coran, S16-V125.

Aujourd'hui, une brute a sauvagement assassiné à Nice trois fidèles qui adorent Dieu et son Prophète Jésus, ce Prophète que le Coran le dépeint comme suit:

"Elle fit alors un signe vers lui [le bébé]. Ils dirent: «Comment parlerions-nous à un bébé au berceau?»

Mais (le bébé) dit: «Je suis vraiment l’adorateur de Dieu. Il m'a donné le Livre et m'a désigné Prophète. Où que je sois, Il m'a rendu béni; et Il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et l'offrande; et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant.» Tel est Jésus, fils de Marie: parole de vérité, dont ils doutent." Coran, S8-V29-34.

Aujourd'hui, un couillon a sauvagement assassiné trois adorateurs de Dieu et de la vierge Marie, mère de Jésus, issue de la famille d'Imrane que Dieu a élu au-dessus de tout le monde:

"Certes, Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde." Coran, S3-V33.

Aujourd'hui, un inculte qui prétend croire au Dieu unique a abattu trois innocents pendant qu'ils priaient le même Créateur, il les a brutalement tué car sa cécité l'empêchait de lire l'injonction suivante de son Dieu:

"Dieu ne vous défend (interdit) pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Dieu aime les équitables. Dieu vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion, et chassés de vos demeures, et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes." Coran, S60-V8:9.

Aujourd'hui, plusieurs diront que l'auteur de cet acte inqualifiable ne faisait que défendre l'atteinte à sa religion, N'ont-ils pas lu ce que leur Livre a prescrit:

"Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même; et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui." Coran, S17-V15.

Aujourd'hui, beaucoup d'ignorants justifieront l'injustifiable par le soutien du gouvernement français à l'offense de l'Islam et des musulmans en défendant le droit du blasphème. N'ont-ils pas appris de leur Livre que la seule réponse que Dieu recommande et de ne pas y prendre part :

"Dans le Livre, Il vous a déjà révélé ceci: lorsque vous entendez qu'on renie les versets de Dieu et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux." Coran, S4-V140.

Aujourd'hui, un nombre important de bornés allégueront que les auteurs de propos ou de caricatures blasphématoires ne méritent pas la vie sur terre. N'ont-ils pas entendu que seul le bon Dieu a la prérogative de punir les blasphémateurs et qu'Il peut même pardonner les non-criminels parmi eux :

"Dis: «Est-ce de Dieu, de Ses versets et de Son messager que vous vous moquiez?» Ne vous excusez pas: vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si Nous pardonnons à une partie des vôtres, Nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels." Coran, S9-V65:66.

Évidemment, ces vauriens ne peuvent pas lire le Livre saint. Et c'est bien le Coran qui le dit:

"Et le Messager dit: «Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée!» " Coran, S25-V30.

Alors la vraie question est la suivante: Qui sont les véritables blasphémateurs? Ceux qui ont caricaturé le Prophète ou ceux qui se prennent pour Dieu?

À bon entendeur, salut !

29 octobre 2020