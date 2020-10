Invitation de l’ILCC aux membres et sympathisants du

Mouvement laïque québécois

Conférence virtuelle, le 27 octobre 2020 à 19h30

La Loi sur la laïcité de l’État

et la défense de la liberté de conscience

L’Institut de la liberté de conscience au Canada (ILCC) invite les membres et sympathisants du Mouvement laïque québécois à une conférence portant sur la liberté de conscience comme fondement de la Loi sur la laïcité de l’État (loi 21).

Cette conférence sera présentée par Me Luc Alarie et Me Guillaume Rousseau qui représentent le Mouvement laïque québécois dans le procès intenté en Cour supérieure par des opposants à la loi 21. Le MLQ intervient dans cette cause au nom du droit à la liberté de conscience des parents et des élèves.

Une période de questions et d’échange suivra les communications des deux avocats. Cette conférence sera donc l’occasion de vous informer sur les enjeux de cette importante cause et de faire le point sur l’état de la situation.

Modalités

La conférence est gratuite et sera présentée via Zoom le mardi 27 octobre à 19h30. Nous vous demandons de réserver votre place à l’adresse reservationILCC@gmail.com d’ici le 25 octobre puisque le système ne peut gérer qu’un nombre limité de participants.

Ceux et celles qui auront réservé leur place recevront par courriel le lien leur permettant de se brancher sur le site de la conférence. Vous pourrez vous brancher à compter de 19h. Nous remercions l’Association humaniste du Québec pour le soutien logistique apporté à cette conférence.

Contribuez au fonds de défense de la laïcité « jedonne21.ca »

L’évènement étant gratuit, nous invitons tous les membres et sympathisants à contribuer à la campagne de financement du Mouvement laïque québécois visant à couvrir les frais juridiques de sa participation au procès intenté contre la loi 21. Vous pouvez contribuez de trois façons en vous rendant sur le site https://www.jedonne21.ca/je-donne-au-mlq.

24 octobre 2020