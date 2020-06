Lutte contre le cancer de la prostate. Marche du Courage Jean-Pagé : dimanche 21 juin

C’est avec plaisir que Bertrand Godin a accepté d’être l’un des ambassadeurs de l’édition 2020 de la MARCHE DU COURAGE JEAN-PAGÉ au profit de PROCURE. Au cours des dernières années, Bertrand a été à même de constater le travail formidable réalisé par PROCURE permettant aux hommes de comprendre mieux la maladie et l’importance des tests de dépistage. Depuis 14 ans, à l’occasion de la fête des Pères, la Marche du Courage Jean-Pagé lutte contre le cancer de la prostate en célébrant les hommes et la vie. Dans ce contexte inédit de distanciation sociale, la marche devient VIRTUELLE pour continuer à soutenir les hommes victimes du cancer de la prostate, et leur famille, car ils ont plus que jamais besoin de nous. Le dimanche 21 juin, en partant de votre salon, relevez le défi et témoignez votre soutien en participant au plus grand rassemblement virtuel contre le cancer de la prostate. Aucune distance n’est obligatoire, vous pouvez marcher autant que vous le voulez. Une simple inscription au montant de 12$ qui permettra par exemple à PROCURE d’offrir aux patients une consultation sur notre clavardage en ligne avec notre experte de la santé! Invitez votre famille, vos amis et profitez de la fête des Pères pour renforcer vos liens familiaux. Enfilez vos chaussures de marche et rejoignez-nous par vidéoconférence, dès 11h (heure locale), pour une célébration virtuelle des hommes de vos vies, tout en respectant les mesures de distanciation physique. Vous ne pouvez pas être présent ? Pas de soucis ! Faites-le n’importe où, n’importe quand et surtout faites-le-nous savoir. Nous partagerons votre message au plus grand nombre! N’hésitez pas à poster une photo ou une vidéo sur vos réseaux sociaux en utilisant le #mdcjeanpagé et le tag @procureqc et dites-nous pour qui vous le faites! Face à la maladie et à l’occasion de la fête des Pères, restons unis pour nos hommes et rejoignez le mouvement virtuel ! 2 juin 2020